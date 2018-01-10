CES 2018 — день #0+1: телевизор в рулоне, самые быстрые мозги для беспилотной машины, и еще 5 новинок

CES — огромная выставка в Лас-Вегасе, с которой мир технологий и гаджетов начинает год. Мы собрали самые интересные новинки, которые показали нам в «нулевой» и первый дни. Кликайте по ссылкам в заголовках, чтобы узнать подробности.



Samsung The Wall

The Wall («Стена») — 146-дюймовый телевизор Samsung, сделанный по технологии MicroLED. Разрешение для таких размеров не очень большое — 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Но где ж вы возьмёте фильмы в еще лучшем качестве?



Intel Core с графикой AMD

Просто живите с этим: в процессорах Intel теперь стоит графика AMD. Вот такие причуды многолетней беспощадной борьбы. В топовых Core i7-8809G и i7-8709G с разблокированным множителем будет стоять Radeon RX Vega M GH, в моделях i7-8706G, i7-8705G и i5-8305G — Radeon RX Vega M GL.

Ждём Кока-Колу со вкусом Пепси.



Lenovo MiiX 630

Qualcomm Snapdragon 835 — это процессор, который стоит почти во всех современных флагманских смартфонах на Android. В декабре компания объявила, что на них теперь будет работать и полноценная Windows, показала пару моделей ASUS и HP, а теперь подтягиваются и другие компании. Lenovo показала 12-дюймовый планшет с чехлом-клавиатурой, Full HD-экраном, 8 гигабайтами оперативки и 256 ГБ флеша. И, конечно, встроенный сотовый модем — на борту.



NVIDIA DRIVE Xavier

NVIDIA утверждает, что сделала самую быструю в мире систему для беспилотных машин. На эту разработку компания потратила уже больше двух миллиардов долларов, а вся эта мощь нужна для того, чтобы автомобиль в реальном времени обрабатывал видеопотоки с кучи камер и видел всё, что происходит вокруг.



NVIDIA BFGM

65 дюймов, 4K Ultra HD, пиксели на квантовых точках, яркость 1000 нит, 120 Гц и NVIDIA G-Sync HDR. Мало? Тогда вот вам ещё NVIDIA Shield прямо в мониторе — а эта приставка умеет не только показывать видео с Ютубов и Нетфликсов, но и позволяет играть без мощного компьютера через сервис GeForce Now. Хотя кому нужен 65-дюймовый игровой монитор без игрового компьютера?



HTC Vive Pro

Лучший в мире (оценочное суждение) шлем виртуальной реальности HTC Vive прокачали: в Pro-версии будут стоят OLED-экраны на 2880x1600 точек и две фронтальные камеры, а наушники теперь будут прямо в комплекте.

Но ещё важнее анонс не самого шлема, а адаптера Vive Wireless Adaptor, позволяющего подключать Vive и Vive Pro без проводов.



Телевизор LG



Телевизор в рулоне

LG показала OLED-телевизор, который сворачивается в рулон и прячется в собственную подставку. В последнюю, судя по всему, встроена и аудиосистема. Зачем корейцы сворачивают телевизор в трубочку? Просто, потому что могут.