Xiaomi показала самонаводящийся чемодан-беспилотник

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Xiaomi продемонстрировала прототип роботизированного смарт-чемодана, который способен следовать за пользователем.


Гаджет получил название 90Fun Puppy1, использует технологию аналогичную гироскутерам, систему автоматического следования и точного определения месторасположения. Помимо непосредственного следования за пользователям, чемодан можно «призвать» с пульта дистанционного управления. Чтобы избежать проблем с аэроперевозками, чемодан получил съемную литиевую батарею.

Начало массового производства Xiaomi 90Fun Puppy1 ожидается во второй половине 2018 года.

Источник
Gizmochina
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Xiaomi CES 2018 чемодан

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