Чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разъяснило вопрос по поводу декларации криптовалюты чиновниками. В документе на сайте Минтруда отмечается, что нет необходимости указывать криптовалюту в сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год.


В документе говорится: "Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют".

На данный момент справки о доходах должны предоставлять государственные чиновники на федеральном и муниципальном уровне, а также работники госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и так далее.

Источник
ТАСС
Теги
Россия Bitcoin криптовалюта биткоин Минтруд

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