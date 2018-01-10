Чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разъяснило вопрос по поводу декларации криптовалюты чиновниками. В документе на сайте Минтруда отмечается, что нет необходимости указывать криптовалюту в сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год.





В документе говорится: "Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют".

На данный момент справки о доходах должны предоставлять государственные чиновники на федеральном и муниципальном уровне, а также работники госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и так далее.