Курс Биткоина рухнул на $3500 за 4 дня

Курс биткоина снизился за прошедшие четыре дня на 3,5 тысячи долларов. 7 января биткоин стоил более 17 тысяч, а 11 января — около 13,5 тысяч долларов.


В середине декабря биткоин пережил всплеск цены до 20 тысяч долларов, а затем начал постепенно дешеветь. Всего за 2017 год стоимость биткоина выросла на 1 950 процентов, стартуя с «жалких» $974.

Настоящий бум криптовалют начался этой весной, а с начала года общий рынок вырос более, чем в 200 раз. В большинстве стран криптовалюты не имеют определенного юридического статуса. В России в конце декабря представили законопроект, приравнивающий майнеров индивидуальным предпринимателям, что позволит обложить их налогами.

Отметим, что относительно дальнейшего курса биткоина строятся самые разные прогнозы. Например, Джон Макафи, скандально известный основатель антивирусной компании McAfee, предсказал, что к концу 2020 года биткойн достигнет уровня одного миллиона долларов. При этом Макафи пообещал, что он съест свой пенис, если окажется неправ в предсказаниях.

Источник
CoinMarketCap
Теги
Bitcoin криптовалюта биткоин

Комментарии

Материалы по теме

7 главных трендов 2017 года: от искусственного интеллекта во всём до балконных майнеров

30 декабря 2017

Bitcoin Wallet для Android — Полцарства за криптовалюту

19 декабря 2013

Samsung создала ферму для майнинга из Galaxy S5

30 октября 2017

В России представили законопроект о криптовалюте

28 декабря 2017

Криптовалюты рухнули после запрета ICO в Китае

4 сентября 2017

Пузырь лопнул? Криптовалюты рухнули за ночь на треть

22 декабря 2017
Из рубрикиНаука и технологии
День, когда Китай сбил ракетой космический спутник
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе
Уязвимость в macOS High Sierra позволяет использовать любой пароль для доступа

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 121
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 73
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46