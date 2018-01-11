Курс Биткоина рухнул на $3500 за 4 дня

Курс биткоина снизился за прошедшие четыре дня на 3,5 тысячи долларов. 7 января биткоин стоил более 17 тысяч, а 11 января — около 13,5 тысяч долларов.





В середине декабря биткоин пережил всплеск цены до 20 тысяч долларов, а затем начал постепенно дешеветь. Всего за 2017 год стоимость биткоина выросла на 1 950 процентов, стартуя с «жалких» $974.

Настоящий бум криптовалют начался этой весной, а с начала года общий рынок вырос более, чем в 200 раз. В большинстве стран криптовалюты не имеют определенного юридического статуса. В России в конце декабря представили законопроект, приравнивающий майнеров индивидуальным предпринимателям, что позволит обложить их налогами.

Отметим, что относительно дальнейшего курса биткоина строятся самые разные прогнозы. Например, Джон Макафи, скандально известный основатель антивирусной компании McAfee, предсказал, что к концу 2020 года биткойн достигнет уровня одного миллиона долларов. При этом Макафи пообещал, что он съест свой пенис, если окажется неправ в предсказаниях.