Facebook добавит больше записей друзей в ленту

Система насаждения записей от брендов и СМИ в ленте новостей социальной сети Facebook уже давно вызывает нарекания пользователей. Это, наконец, заметила и признала команда соцсети.





Как пообещал Марк Цукерберг, основатель соцсети Facebook, принцип формирования ленты будет пересмотрен. В ближайшие недели доля брендов уменьшится, а сообщений от друзей и родственников пользователей, напротив, вырастет. При этом контент публичных страниц может не уменьшится в своем количестве, в качестве примера он привел сообщества фанатов спортивных команд и сериалов, а также новости и видеоролики, вызвавшие масштабные споры в обществе.

Цукерберг признал, что пользователи жаловались на вытеснение «публичным контентом» персональных записей, для которых платформа Facebook и была когда-то создана.