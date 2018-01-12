Сбербанк запустил блокчейн-лабораторию

Сбербанк объявил об открытии блокчейн-лаборатории. Планируется, что она будет будет проводить исследования технологий в области блокчейна, формировать и предлагать идеи по развитию решений на базе блокчейна, создавать прототипы продуктов, проводить пилотные проекты и реализовывать бизнес-решения для Группы Сбербанк.





Одной из задач новой лаборатории стала популяризация блокчейна и помощь в подготовке образовательных программ в этой сфере. Она будет сотрудничать со стартапами, ассоциациями, сообществами, альянсами.

На сегодняшний день Сбербанк создал более 20 различных пилотов на технологии блокчейн, в том числе решения с Северсталью, М.Видео, ФАС, которые уже используются на практике.