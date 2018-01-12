Яндекс начал бесплатно показывать фильмы на главной странице

Компания Яндекс с начала 2018 года добавила на главную страницу поиска фильмы и сериалы, которые можно сразу же бесплатно посмотреть. О нововведении рассказала журналистам издания «Ведомости» Ольга Филипук, директор по развитию видеосервисов Яндекса.





Помимо главной страницы поиска, фильмы и сериалы также доступны для просмотра в Кинопоиске, Яндекс.Телепрограмме и Яндекс.Видео. По словам Филипук, Яндекс закупил лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Планируется постепенное расширение фильмотеки.

В первую очередь Яндекс добавляет наиболее популярный контент, а затем дополняет его классикой. Также Филипук упомянула возможность запуска сервиса с платным контентом: «Мы продолжим развивать возможности видеосмотрения на сервисах Яндекса и в перспективе можем запустить сервис с платным контентом».