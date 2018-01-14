14 января в истории: зонд «Гюйгенс», платформа Intel Skulltrail и гибридные процессоры AMD Kaveri

14 января 2005 года зонд «Гюйгенс» успешно приземлился на поверхность Титана. Космический аппарат назвали в честь известного голландского астронома Христиана Гюйгенса. Именно он в 1655 году открыл спутник Сатурна Титан — второй по величине спутник в Солнечной системе.

Зонд создали в Европейском космическом агентстве. Основная цель космического аппарата — изучить особенности атмосферы Титана. В свое путешествие «Гюйгенс» отправился 15 октября 1997 года в связке со станцией «Кассини». Выход на орбиту произошел 25 декабря 2004 года.



Зонд «Гюйгенс»

14 января 2008 года Intel впервые показала двухпроцессорную игровую платформу Skulltrail (V8). Официальный анонс системной платы с двумя гнездами LGA771 состоялся спустя месяц — 19 февраля 2008 года. Skulltrail появилась в ответ на выход схожей платформы AMD Quad FX (4x4). В то время полноценные четырехъядерные процессоры только начали появляться, поэтому подобные системы стали своеобразным промежуточным вариантом. Очень дорогим промежуточным вариантом. Плата Intel D5400XS стоила 600 долларов США, остальные комплектующие — под стать. Например, в системе использовалась весьма экзотическая оперативная память стандарта FB-DIMM DDR2 с 4-канальным доступом. Skulltrail поддерживала 45-нанометровые процессоры Harpertown. Например, Core 2 Extreme QX9775.

Intel уже давно отказалась от выпуска двухпроцессорных платформ, подобные решения просуществовали вплоть до 2010 года (платформа LGA1366). И все же корпорация по сей день выпускает топовые игровые решения на основе серверных чипов Xeon. Самой мощной на сегодняшний день считается платформа LGA2011-v3, в ее основе лежит чипсет X99 Express. Она поддерживает 6- и 8-ядерные процессоры семейства Haswell-E, а летом выйдет первый настольный 10-ядерный чип.



Intel Skulltrail

14 января 2014 года в продажу вышли гибридные процессоры AMD Kaveri. При помощи 28-нанометрового техпроцесса «красным» удалось объединить х86-архитектуру Steamroller и графику GCN (Graphics Core Next). В результате флагманский (на тот момент) чип A10-7850K обладал четырьмя вычислительными ядрами с частотой 3,7 ГГц и восемью блоками Compute Unit.

APU Kaveri — первые в мире процессоры, у которых встроенная графика на равных соперничает с дискретными видеокартами сегмента Low-end. Она занимает 47% полезной площади кристалла и по уровню производительности сопоставима с 3D-ускорителями уровня Radeon HD 7730/7750. Например, A10-7850K «вытягивает» GTA V на минимальных настройках качества графики, но в разрешении Full HD. Справится графика и с Fallout 4.

Kaveri — это крайняя разработка AMD. «Красные» уже больше двух лет не выпускают ничего принципиально нового. Но 2016 год станет знаковым для компании. Процессорный гигант перейдет на 14-нанометровый техпроцесс и представит абсолютно новую вычислительную архитектуру Zen.



AMD APU Kaveri