14 января в истории: зонд «Гюйгенс», платформа Intel Skulltrail и гибридные процессоры AMD Kaveri

14 января 2005 года зонд «Гюйгенс» успешно приземлился на поверхность Титана. Космический аппарат назвали в честь известного голландского астронома Христиана Гюйгенса. Именно он в 1655 году открыл спутник Сатурна Титан — второй по величине спутник в Солнечной системе.

Зонд создали в Европейском космическом агентстве. Основная цель космического аппарата — изучить особенности атмосферы Титана. В свое путешествие «Гюйгенс» отправился 15 октября 1997 года в связке со станцией «Кассини». Выход на орбиту произошел 25 декабря 2004 года.

Зонд «Гюйгенс»
Зонд «Гюйгенс»

14 января 2008 года Intel впервые показала двухпроцессорную игровую платформу Skulltrail (V8). Официальный анонс системной платы с двумя гнездами LGA771 состоялся спустя месяц — 19 февраля 2008 года. Skulltrail появилась в ответ на выход схожей платформы AMD Quad FX (4x4). В то время полноценные четырехъядерные процессоры только начали появляться, поэтому подобные системы стали своеобразным промежуточным вариантом. Очень дорогим промежуточным вариантом. Плата Intel D5400XS стоила 600 долларов США, остальные комплектующие — под стать. Например, в системе использовалась весьма экзотическая оперативная память стандарта FB-DIMM DDR2 с 4-канальным доступом. Skulltrail поддерживала 45-нанометровые процессоры Harpertown. Например, Core 2 Extreme QX9775.

Intel уже давно отказалась от выпуска двухпроцессорных платформ, подобные решения просуществовали вплоть до 2010 года (платформа LGA1366). И все же корпорация по сей день выпускает топовые игровые решения на основе серверных чипов Xeon. Самой мощной на сегодняшний день считается платформа LGA2011-v3, в ее основе лежит чипсет X99 Express. Она поддерживает 6- и 8-ядерные процессоры семейства Haswell-E, а летом выйдет первый настольный 10-ядерный чип.

Intel Skulltrail
Intel Skulltrail

14 января 2014 года в продажу вышли гибридные процессоры AMD Kaveri. При помощи 28-нанометрового техпроцесса «красным» удалось объединить х86-архитектуру Steamroller и графику GCN (Graphics Core Next). В результате флагманский (на тот момент) чип A10-7850K обладал четырьмя вычислительными ядрами с частотой 3,7 ГГц и восемью блоками Compute Unit.

APU Kaveri — первые в мире процессоры, у которых встроенная графика на равных соперничает с дискретными видеокартами сегмента Low-end. Она занимает 47% полезной площади кристалла и по уровню производительности сопоставима с 3D-ускорителями уровня Radeon HD 7730/7750. Например, A10-7850K «вытягивает» GTA V на минимальных настройках качества графики, но в разрешении Full HD. Справится графика и с Fallout 4.

Kaveri — это крайняя разработка AMD. «Красные» уже больше двух лет не выпускают ничего принципиально нового. Но 2016 год станет знаковым для компании. Процессорный гигант перейдет на 14-нанометровый техпроцесс и представит абсолютно новую вычислительную архитектуру Zen.

AMD APU Kaveri
AMD APU Kaveri

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INTEL AMD космос день в истории APU Kaveri

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