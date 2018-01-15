Московские школьники могут заплатить за метро обедами

В Москве выпустили электронные карты и брелоки «Москвенок» с транспортным приложением «Тройка» для школьников и родителей воспитанников детских дошкольных групп. В результате, с помощью «Москвенка» теперь можно не только проходить в школу и оплачивать еду, но и ездить на общественном транспорте. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.





Совмещенные с «Тройкой» карты и брелоки «Москвенок» поступили в продажу в январе 2018 года. Всего изготовлено около четырех тысяч таких карт и брелоков.

После покупки совмещенной карты родителям необходимо обратиться в образовательную организацию для привязки гаджета к лицевому счету пользователя «Москвенка». Это сможет сделать специалист, ответственный за информационную систему «Проход и питание». При этом у карты два не зависящих друг от друга лицевых счета.

Информационная система «Проход и питание» действует в школах столицы с 2012 года. Сейчас ею оснащено более 3,5 тысячи образовательных организаций города. Электронные карты и браслеты есть у 930 тысяч школьников, 810 тысяч родителей воспитанников дошкольных групп и у более 175 тысяч сотрудников образовательных учреждений