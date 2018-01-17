Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов

Сегодня, 17 января, курс биткоина упал ниже 10 тысяч долларов, временно достигнув уровня в 9,5 тысяч. Это произошло впервые с ноября 2017 года. По сравнению с декабрьским всплеском стоимость биткоина снизилась вдвое.





Отметим, резкое падение курсов криптовалют, включая биткоин, Ethereum и другие, началось вчера, 16 января. Рухнувший курс связывается с новостями о грядущем ужесточении контроля со стороны государства в Китае и Южной Корее, повлиявшие на настроение участников рынка.

Настоящий бум криптовалют начался прошлой весной, с начала 2017 года общий рынок вырос более, чем в 200 раз. В большинстве стран криптовалюты пока не имеют определенного юридического статуса. В России в конце декабря представили законопроект, приравнивающий майнеров индивидуальным предпринимателям, что позволит обложить их налогами.

Относительно дальнейшего курса биткоина строятся самые разные прогнозы. Например, Джон Макафи, скандально известный основатель антивирусной компании McAfee, предсказал, что к концу 2020 года биткойн достигнет уровня одного миллиона долларов. При этом Макафи пообещал, что он съест свой пенис, если окажется неправ в предсказаниях.