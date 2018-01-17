Найден новый способ убить iPhone одним сообщением

В сети обнаружили еще один способ привесит в нерабочее состояние iPhone или iPad, буквально, одним сообщением, отправленным через приложение Messages «Сообщения». Информацию о нем раскрыл Абрахам Масри (Abraham Masri) через свой аккаунт в Twitter.





«Убийственное» сообщение включает ссылку на Github и приводит к сбою в Messages, создавая проблемы как на iOS-гаджетах, так и на Mac. Даже получение такой ссылки, без открытия пользователем, приводит к проблемам из-за функции предпросмотра в Messages.





Пока единственным решением, в случае получения такой ссылки, является закрытие приложения и затем полное удаление чата. Чтобы подстраховаться, можно включить домен GitHub.io в список ограничений на iPhone и iPad.





Впрочем, как показали тесты, проведенные ресурсом 9to5mac, баг срабатывает не всегда и не во всех случаях. Иногда iPhone и iPad полностью зависают, иногда Safari зависает, иногда сбоит только Messages.