Мощный зловред под Android записывает разговоры и крадет селфи

В «Лаборатории Касперского» обнаружили мощное многофункциональное вредоносное ПО для целенаправленной слежки с помощью мобильных устройств.


По словам экспертов, вредоносный имплант, получивший название Skygofree, активен по меньшей мере с 2014 года и содержит некоторые функции, которые никогда не встречались в мобильных зловредах ранее. К примеру, Skygofree способен «подслушивать» разговоры и улавливать звук, как только девайс окажется в конкретном месте, интересующем злоумышленников. Помимо этого, он может красть сообщения в мессенджере WhatsApp и подключать устройство к Wi-Fi сети, которую контролируют атакующие.


Skygofree также способен делать фотографии и снимать видео, перехватывать телефонные звонки и SMS, собирать информацию о местоположении, событиях в календаре и данные, хранящиеся в памяти устройства. В этом шпионском ПО есть даже специальная функция, которая позволяет обходить технологию энергосбережения.

Всего специалисты насчитали в нем 48 различных функций. Несмотря на то, что Skygofree ориентирован в первую очередь на мобильные устройства, также обнаружено несколько модулей для платформы Windows.

Распространяется зловред через веб-страницы, имитирующие сайты ведущих мобильных операторов. По данным «Лаборатории Касперского», к настоящему моменту насчитывается несколько жертв Skygofree, все они находятся в Италии.

Здесь можно прочитать статью «5 самых опасных вирусов для Android».

Источник
Лаборатория Касперского
Теги
ANDROID безопасность Лаборатория Касперского шапочка из фольги

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов
Найден новый способ убить iPhone одним сообщением
Яндекс научит Навигатор искать попутчиков

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 133
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 75
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 47