Яндекс научит Навигатор искать попутчиков

Компания Яндекс запускает в тестовом режиме сервис Яндекс.Попутка для поиска попутчиков через Яндекс.Навигатор. Об этом рассказал журналистам пресс-служба компании.





Пилот проекта стартовал в Ростовской области и Красноярском крае. С сегодняшнего дня запущена регистрация водителей через приложение Яндекс.Навигатор для Android. Для пассажиров будет выпущено отдельное приложение для Android и iOS до конца 2018 года.

С помощью Яндекс.Попутки можно будет искать водителей и пассажиров для поездок от 10 км и выше. По задумке, сервис не предназначен для заработка извозом. Сама компания также не планирует зарабатывать на нём.

При этом для водителя предусмотрена компенсация, которую сервис порекомендует из расчета 50 рублей за каждые 10 км, но о конечной сумме водителю и пассажиру придется договориться самостоятельно.