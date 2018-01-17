Яндекс научит Навигатор искать попутчиков

Компания Яндекс запускает в тестовом режиме сервис Яндекс.Попутка для поиска попутчиков через Яндекс.Навигатор. Об этом рассказал журналистам пресс-служба компании.


Пилот проекта стартовал в Ростовской области и Красноярском крае. С сегодняшнего дня запущена регистрация водителей через приложение Яндекс.Навигатор для Android. Для пассажиров будет выпущено отдельное приложение для Android и iOS до конца 2018 года.

С помощью Яндекс.Попутки можно будет искать водителей и пассажиров для поездок от 10 км и выше. По задумке, сервис не предназначен для заработка извозом. Сама компания также не планирует зарабатывать на нём.

При этом для водителя предусмотрена компенсация, которую сервис порекомендует из расчета 50 рублей за каждые 10 км, но о конечной сумме водителю и пассажиру придется договориться самостоятельно.

Источник
ТАСС
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS Яндекс Яндекс.Навигатор

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов
Мощный зловред под Android записывает разговоры и крадет селфи
Найден новый способ убить iPhone одним сообщением

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 133
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 74
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46