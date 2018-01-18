День, когда появился самый большой самолёт

18 января 2005 года увидел свет самый большой современный пассажирский самолёт — Airbus A380. Разработка огромного двухпалубного воздушного судна, известного в народе как Superjumbo, началась ещё в середине 90-х, а в этот день в 2005-м году A380 предстал перед публикой в Тулузе. Первого полёта пришлось ждать еще три месяца.



Airbus A380

Вместимость Airbus A380 зависит от конкретной компоновки салонов и мест. Самый «пассажироподъёмный» борт заказала авиакомпания Lufthansa, их A380 поднимает больше полутысячи человек. Airbus получала от Air Austral заказ на самолёт с 840 пассажирскими местами, но клиент вовремя передумал, и «воздушную маршрутку» так и не построили. Больше всего 380-х принадлежит Emirates Airline, арабы купили 72 борта. Они предпочли особую компоновку для наибольшего комфорта: в их A380 есть и бар, и душ, и комната отдыха, и магазин «дьюти-фри».

Сегодня, спустя больше десяти лет, Airbus A380 остаётся самым большим пассажирским самолётом в мире. А вот если брать в расчёт грузовые самолёты, то найдутся «птички» и крупнее.



Самые большие в мире самолёты

18 января появился домен yahoo.com — самый популярный сайт 90-х. Сам интернет-портал к тому времени существовал уже около года.

Yahoo! развивался стремительно. В первое время он назывался «Путеводитель Дэвида и Джерри по Всемирной паутине» (по именам создателей — Джерри Янга и Дэвида Фило) и представлял собой структурированный каталог веб-сайтов тогда ещё тесного Интернета. «Путеводитель» был лишь хобби двух студентов Стэндфордского университета, но очень скоро сайт стал для них делом жизни, а для тысяч и миллионов пользователей интернета — стартовой страничкой. За первые пять месяцев Yahoo! посетили 100 тысяч человек — для 94 года такой рост популярности был поистине взрывным.



Yahoo! образца 1994 года

Современное имя (но не адрес) он получил уже в марте того же года, а вот до регистрации домена руки дошли лишь в январе 95-го, когда на горизонте замаячили инвестиции на два миллиона долларов. Есть разные версии того, что Янг и Фило вкладывали в название «Yahoo!». Возможно, это акроним от «Yet Another Hierarchical Officious Oracle» («ещё один структурированный оракул для офисного планктона»). Другие же говорят, что смотреть нужно в сторону слэнгового значения слова: так в США называли простых парней с юга страны — что-то вроде «деревенщины» (а впервые слово встречается в «Путешествиях Гулливера» Свифта).

За два десятилетия Yahoo! прошла взлёты и падения, и всегда оставалась на слуху — в XXI веке, как правило, в плохих новостях. Взмыв на вершину Интернета к 98 году (тогда Yahoo! стал самым посещаемым сайтом на планете), к началу 2000 года компания стоила 100 миллиардов долларов. Тогда «Яху» был, конечно, уже не просто каталогом сайтов. Он превратился в полноценный портал с персонализированной сводкой новостей, погодой, котировками акций, почтой и поиском по Сети.

Позже было падение до $10 млрд, покупка и удушение бездействием нескольких популярных сайтов, предложение от Microsoft на 45 миллиардов долларов, отказ и партнёрство в поиске, череда гендиректоров и хаотичный менеджмент. Сейчас Yahoo! продолжает терять пользователей, но делает это с задором и огоньком в глазах — как в старые добрые времена.