Dell выпустила коллекцию золотых украшений из переработанной электроники

Компания Dell объявила о запуске первой на рынке пилотной программы по переработке золота из электронных отходов, которое будет использоваться в новых ПК Dell, а также для изготовления ювелирных украшений.

Переработанное из электронных отходов для изготовления материнских плат золото найдет применение в гибридном планшете Latitude 12 (5285), такие устройства поступят в продажу весной 2018 года.

Также Dell в сотрудничестве с актрисой Никки Рид (Nikki Reed) выпустила в под ее брендом Bayou with Love коллекцию золотых украшений The Circular Collection. Украшения изготовлены в США из золота, собранного Dell из отработавшей электроники. Коллекция включает золотые кольца 14 и 18 карат, серьги и запонки. Стоимость золотых украшений The Circular Collection от компании Bayou with Love начинается от 78 долларов.