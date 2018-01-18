Dell выпустила коллекцию золотых украшений из переработанной электроники

Компания Dell объявила о запуске первой на рынке пилотной программы по переработке золота из электронных отходов, которое будет использоваться в новых ПК Dell, а также для изготовления ювелирных украшений.


Переработанное из электронных отходов для изготовления материнских плат золото найдет применение в гибридном планшете Latitude 12 (5285), такие устройства поступят в продажу весной 2018 года.

Также Dell в сотрудничестве с актрисой Никки Рид (Nikki Reed) выпустила в под ее брендом Bayou with Love коллекцию золотых украшений The Circular Collection. Украшения изготовлены в США из золота, собранного Dell из отработавшей электроники. Коллекция включает золотые кольца 14 и 18 карат, серьги и запонки. Стоимость золотых украшений The Circular Collection от компании Bayou with Love начинается от 78 долларов.

Источник
Bayou with Love
Теги
DELL жизнь удалась

Комментарии

Материалы по теме

21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X с изогнутым дисплеем оценен в 630 тысяч рублей

13 января 2017

5 лучших 4К-мониторов — лето 2017

13 июля 2017

5 лучших игровых ноутбуков 2017 года

27 декабря 2017

5 лучших недорогих игровых ноутбуков: модели с NVIDIA GeForce GTX 1050/1050 Ti

27 января 2017

5 лучших недорогих ноутбуков для дома

1 августа 2017

5 лучших ультрашироких мониторов

6 апреля 2017
Из рубрикиНаука и технологии
Ложная ядерная тревога на Гавайях привела к скачку посещаемости PornHub
Дрон спас двоих подростков посреди бушующего моря
YouTube пообещал удалять видео с поедателями капсул для стирки Tide

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 134
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 76
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 47