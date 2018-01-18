Ложная ядерная тревога на Гавайях привела к скачку посещаемости PornHub

13 января 2018 года на Гавайях распространили ложное предупреждение о грядущем ударе ядерных ракет, что, закономерно, привело к панике. Это событие оказало влияние на самую разнообразную жизнедеятельность на Земле. Например, резкий спад трафика испытал на себе один из самых популярных в мире ресурсов со взрослым видео — Pornhub.


Когда предупреждение распространилось, посещаемость Pornhub упала на 77%. Буквально через 20 минут власти объявили, что оповещение было ошибочным. В результате, трафик Pornhub не только восстановился, но и вырос относительно среднего уровня аж на 48%.

Такие скачки посещаемости Pornhub совсем не редки. Например, посещаемость падала во время анонсов Apple, выхода горячо ожидаемых игр, например, Fallout 4.

Источник
PornHub
Теги
фейспалм порно PornHub

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