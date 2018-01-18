Shazam и Яндекс.Музыку смогут использовать для доказательства в авторских спорах

Правообладатели смогут использовать данные приложения Shazam и ссылки на Яндекс.Музыку в качестве доказательств в спорах о защите авторских и смежных прав. Об этом сообщается в справке президиума Суда по интеллектуальным правам, опубликованной в журнале суда.


Такой подход упростит дело организации ВОИС (Всероссийской организации интеллектуальной собственности), которая следит за музыкой в ресторанах, кафе, супермаркетах, фитнес-клубах и других общественных заведениях, а если те не платят авторских отчислений — подает в суд на них.

В качестве подтверждения ВОИС предоставляет в суд видеозаписи произошедшего правонарушения с заключением музыковеда и кассовый чек из заведения. Также суду предоставляются распечатки с сайтов и сервисов, которые использовались музыковедом для заключения. Суды не всегда принимали данные Shazam и Яндекс.Музыки в качестве доказательств. Теперь Суд по интеллектуальным правам официально признал, что в качестве доказательств можно использовать Shazam и Яндекс.Музыку. Также музыковед может использовать такие сервисы, как Allmusic и YouTube, проверять сведения об исполнителях на Amazon, iTunes, Discogs, Wikipedia, официальных сайтах исполнителей и реестре ВОИС.

Источник
Журнал Суда по интеллектуальным правам
Теги
пиратство YOUTUBE музыка Яндекс.Музыка Shazam авторские права

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