YouTube пообещал удалять видео с поедателями капсул для стирки Tide

В середине января в сети начался опасный флешмоб под названием Tide Pod Challenge. Подростки пробуют прокусить капсулы для стирки Tide, похожие по виду на конфеты, выкладывают в сеть фото и видео об этом.


Несмотря на предупреждения врачей и спасателей, флешмоб набирает обороты. С начала 2018 года в США и Канаде в больницы попало не менее 8 десятков детей и подростков, отравившихся жидким моющим средством в капсулах. Это резкий скачок печальной статистики, тогда как за весь 2016 год произошло 39 подобных случаев в США и 53 в 2017 году.

Представители видеосервиса YouTube заявили журналистам, что будут удалять любые видео в рамках Tide Pod Challenge, поскольку правила сообщества запрещают контент, созданный для поощрения опасной деятельности, приводящей к вреду для здоровья.

Источник
Fast Company
Теги
фейспалм YOUTUBE

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