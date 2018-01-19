19 января в истории: Nintendo 3DS, перезапуск Megaupload и станция New Horizons

19 января 2006 года запущена межпланетная станция New Horizons. В космос аппарат вывела ракета-носитель Атлас-5, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал. Основным предназначением станции стало исследование Плутона и его естественного спутника Харона. Аппарат покинул окрестности Земли с самой большой скоростью из всех космических аппаратов. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с относительно Земли. Тем не менее, к Плутону аппарат подлетел только в 2015 году. Летом аппарат подтвердил наличие на Плутоне метанового льда, который ранее увидели в телескоп Хаббл. Планируется, что 1 января 2019 года станция пролетит вблизи пояса Койпера, а в 2026 году будет завершение миссии. В 2038 году, если ничего не случится, аппарат достигнет расстояния в 100 астрономических единиц от Солнца. Свет проходит это расстояние примерно за 14 часов.

New Horizons
New Horizons

19 января 2011 года Nintendo представила новую портативную игровую консоль 3DS. Главная её особенность — экран, создающий объёмную картинку и не требующий при этом от пользователя надевать специальные очки. Кроме того, геймеры могут играть с реальными предметами и объектами, которые окружают их в реальной жизни. Например, можно бегать персонажем по реальному столу.

Эта консоль оказалась интересна и для разработчиков, так как открывает новые возможности и пути для творчества. У Nintendo 3DS два дисплея: 3,53-дюймовый сверху и 3,02-дюймовый сенсорный снизу. Кроме того, гаджет снабжён тремя камерами: фронтальной для видеочата и тыловыми для съёмки объёмных фотографий.

Nintendo 3DS
Nintendo 3DS

19 января 2013 года запущен новый Megaupload. Новый ресурс получил название Mega и расположился по адресу mega.co.nz. Основатель компании Ким Дотком планировал разместить возрождённый файловый хостинг на домене me.ga, но власти Габона закрыли его в ноябре 2012 году, объяснив свои действия борьбой с киберпреступностью. Mega был запущен в годовщину закрытия оригинального Megaupload. 19 января 2012 года работа того хостинга была остановлена по требованию прокуратуры США по обвинению в пиратстве. Из-за деятельности сервиса правообладатели потеряли более $500 миллионов. Ким Дотком был арестован в Новой Зеландии, но затем отпущен под залог до рассмотрения дела об экстрадиции в США. Однако американским властям не удалось добиться выдачи владельца Mega у Новой Зеландии. В 2014 году Ким объявил о своём банкротстве, а вот файлообменник до сих пор работает.

Mega
Mega

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