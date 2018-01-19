Искусственный интеллект от Microsoft научился рисовать объекты по текстовым описаниям
Исследователи из компании Microsoft представили новую технологию искусственного интеллекта, которая способна отрисовывать различные объекты, основываясь на письменном описании.
По словам разработчиков, система создает изображения на основе текстовых описаний с удивляющей точностью. При этом система не отыскивает существующее изображения, подходящее под описания, а создает настоящий рисунок «пиксель за пикселем с нуля».
Несмотря на то, что в настоящий момент технология не идеальна, трудно переоценить влияние, которое она может оказать в будущем. Такая система может использоваться, например, как помощник для создания набросков для художников и дизайнеров интерьеров или как инструмент для обработки фотографий с голосовым управлением. Разработчики даже верят в возможность создания полноценных мультфильмов на основе письменного сценария.