21 января в истории: DeLorean DMC-12, самый маленький жесткий диск и Sony Xperia Tablet Z

21 января 1981 года вышла с конвейера первая партия DeLorean DMC-12. Автомобиль стал в какой-то мере культовым, так как именно с его помощью перемещались во времени герои фильма «Назад в будущее». На вопрос Марти, почему была выбрана именно DeLorean DMC-12, Док ответил: «если ты делаешь машину времени из автомобиля, то почему бы ей не выглядеть стильной?» Примечательный факт: фильм вышел в 1985 году, но уже в 1983 году производитель — DeLorean Motor Company — прекратил производство. За это время с конвейера сошло 9000 экземпляров.

Судьба DMC-12 тесно переплетена с основателем компании Джоном Делореаном. В 1982 году его арестовали, обвинив в продаже наркотиков. Позже суд оправдал Джона, но было уже поздно. Завод DMC в Северной Ирландии закрылся. Из 9000 выпущенных экземпляров нераспроданными оказалось 2000 автомобилей — они тупо пылились на складе.

В 2008 году производство DMC-12 возобновили, под заказ. Также в Техасе по сей день восстанавливают поддержанные версии этой марки. В 2011 году любой желающий мог заказать себе машину из «Назад в будущее» за 60 000 долларов США.

Разработка DMC-12 началась еще в 1976 году. Основными особенностями спортивного купе стали двери типа «крыло чайки» и корпус, оклеенный листами неокрашенного алюминия толщиной 1 мм. Машина получила 6-цилиндровый движок объемом 2849 см³ и мощностью 150 л. До 100 км/ч DMC-12 разгонялся за 10,5 секунд. В продаже были версии как с 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 3-ступенчатым автоматом.



DeLorean DMC-12

21 января 2006 компания Qrisma выпустила самый маленький внешний жесткий диск с пластиной в один дюйм. В те времена механические накопители считались полноценными конкурентами флеш-технологии. Чипы памяти стоили дорого, поэтому появление такого устройства, как Qrisma HDD, заинтересовало многих. Объем внешнего жесткого диска составлял 4 Гбайт. При стоимости порядка 100 долларов США устройство конкурировало с флеш-накопителями подобной емкости. Размеры корпуса Qrisma HDD — крошечные 64х51х14 мм. К компьютеру жесткий диск подключался при помощи интерфейса USB 2.0.

Как показало время, механические запоминающие устройства проиграли флеш-памяти. Она заметно подешевела, поэтому жестким дискам малого форм-фактора пришлось туго. Сейчас даже 1,8-дюймовые накопители — редкость, но некоторой популярностью все еще пользуются внешние 2,5-дюймовые винчестеры. Впрочем, с развитием высокоскоростного интернета и продолжающимся снижением стоимости NAND-памяти и этому форм-фактору скоро придет конец. Уже в 2015 году в треть выпущенных ноутбуков был установлен твердотельный накопитель вместо 2,5-дюймвого жесткого диска.



Qrisma HDD

21 января 2013 года Sony официально представила планшет Xperia Tablet Z. Чуть позже живой образец показали на выставке MWC 2013. На тот момент времени Sony удалось создать самый тонкий и легкий 10-дюймовый планшет в мире. При весе 495 грамм его габариты составили 266х172х6,9 мм. При этом корпус получил сертификат IP57, то есть устройство выдерживало получасовое погружение под воду на глубине до одного метра.

Xperia Tablet Z — это первый девайс, который подразделения Mobile и Electronics разработали совместно. Поэтому планшет во многом схож со смартфонами серии Xperia Z. Железо — топовое для 2013 года. Это 4-ядерный процессор Qualcomm S4 Pro APQ8064 и 2 Гбайт ОЗУ.



Sony Xperia Tablet Z