Как россияне покупали технику в 2017 году: 7 главных фактов

1. Гаджетов стали покупать меньше, но дороже

Портативной электроники — вообще всей, всякой, разной — за 2017 год продали 50,1 миллиона штук, и это на 700 тысяч штук меньше, чем в предыдущий год. Но, судя по тому, что средняя цена гаджета выросла аж на десятую часть, россияне стараются больше не быть скупыми, чтобы не платить дважды.

2. Электронные книги и навигаторы вымирают

Читать с экрана на электронных чернилах, конечно, полезнее безопаснее для глаз, но люди предпочитают не плодить сущности, а потреблять литературу с более универсальных гаджетов — смартфонов и планшетов.

Читалок в 2017 году продали на 20% меньше, чем за год до того. Навигаторы съехали вниз на 27%, им тоже трудно соперничать со смартфонами, у которых хорошие экраны, постоянный доступ в интернет и всегда свежие карты.



Onyx Boox Robinson Crusoe 2 — вымирающий вид

3. LTE поддерживают три из четырёх проданных смартфонов

В 2016 году в сетях 4G могла работать половина (53%) из проданных смартфонов, в 2017 году — 74%.

4. Всем нужны экшн-камеры (чтобы снимать интересную жизнь)

Камеры для съёмки разного рода безумств резко выросли в продажах — на 43%. Возможно, причина в том, что после долгих лет доминирования GoPro с дорогими Hero, на рынок хлынули дешевые китайские (но не только) модели — средняя цена за год упала больше, чем на четверть.

5. Китайцы наелись

На китайские бренды смартфонов (Huawei, Lenovo, Xiaomi, Meizu и т. д.) приходится большая доля проданных мобильников — 34%. Но доля эта за год выросла на скромные 4 процентных пункта.

6. Россияне потратили 400 миллионов рублей на телефоны и смартфоны

Точнее, 398,8 миллиона рублей. На «тупофоны» (не смартфоны) приходится всего 15 млн. Правда, если смотреть на «в штуках», то на «звонилки» приходится почти треть продаж 9,7 млн против 28,6 млн у смартфонов.

7. Бестселлер года — iPhone SE

«Бессмысленная модель» — говорили они. «Никто не купит, ведь по iPhone SE не видно, что он новый» — говорили они. Тем не менее, эта «староформатная» модель стала самым продаваемым смартфоном 2017 года. Следом идут «Самсунги» — Galaxy J1 2016 и Galaxy J3 2016.



iPhone SE