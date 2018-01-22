22 января в истории: передача картинок через телефон, расщепление атома урана и Боинг 747

22 января 1908 года французский учёный Эдуард Белен (Edouard Belin) впервые продемонстрировал Белинограф — устройство для отправки изображений по телефонным линиям. Прежде человечество довольствовалось обычным телеграфом, который умел транслировать только текст.



Эдуард Белен за беленографом

Конечно, попытки передать фотографии по проводам предпринимались и ранее, но на раннем этапе захватить и воспроизвести удавалось только примитивные чертежи, нарисованные на фольге. По одну сторону изображение считывал контактный штифт и «нащупывал» рисунок в соответствии с электропроводностью частей фото, а принимающей стороне для печати требовалась бумага, подготовленная в специальном растворе.

Почти одновременно с Беленом свой вариант системы для передачи изображений продемонстрировал немецкий изобретатель Артур Корн, но селеновый фотоэлемент (железная пластинка, покрытая слоем селена вкупе со слоем золота или другого металла) оказался очень медленным и неэффективным компонентом для срочной передачи фото. «Беленограф» обошёлся без сложных химических реакций в работе и ориентировался по рельефу фотобумаги, которую готовили с помощью дубления.



Прародитель современного факса

Качество снимков было невысоким, но благодаря Беленографу стала возможна передача фотографий преступников по международному розыску и быстрая распечатка фото с событий для газет — СМИ уже тогда получили возможность передавать фотоснимки через Атлантический океан. Кстати, современные факсимильные аппараты в офисах работают по сходной со своим прародителем схеме.

Прошло не менее 10 лет, прежде чем на смену Беленографу пришёл более быстрый и технически совершенный фототелеграф.

22 января 1939 года был впервые расщеплен атом урана. Учёные Колумбийского университета в Нью-Йорке использовали циклотрон (циклический ускоритель тяжелых заряженных частиц) и продвинулись разработке атомного оружия в рамках Манхэттенского проекта.

Разработка атомного оружия велась сразу несколькими странами в той самой поры, когда была доказана возможность его создания. Главную опасность во времена Второй мировой войны представляли разработки гитлеровской Германии — никто точно не знал, насколько далеко продвинулся нацистский режим в разработке бомбы.



Роберт Оппенгеймер и Альберт Эйнштейн

Поначалу никто не воспринимал возможность создания бомбы Германией всерьёз, но после того, как немецкие войска вывезли из Бельгии половину мирового запаса урана и взяли под контроль единственный в мире завод по производству тяжёлой воды, мировая общественность зашевелилась.

По иронии судьбы, «отцом» американской атомной бомбы стал сын выходцев из Германии, Роберт Оппенгеймер — физик-ядерщик, научный руководитель Манхэттенского проекта. Он, к слову, не входил в число противников атомных бомбардировок и заявлял, что «военным и политикам виднее». Уже после того, как мир ужаснулся от последствий американской агрессии, учёный раскаивался и высказывал претензии президенту США Гарри Трумэну.

Как руководители проекта испытали новое оружие — известно всем. Урановая бомба «Малыш» была сброшена над городом Хиросима перед самой капитуляцией Японии, 6 августа 1945 года, а вслед за ней 9 августа на город Нагасаки упала плутониевая бомба «Толстяк».

С тех пор к Оппенгеймеру прилипла слава «отца атомной бомбы», которой он был не очень рад и выступал против нового вида оружия массового уничтожения. После этого учёного привлекли к разработке уже водородной бомбы, в которой США долгое время не могли преуспеть. Американское оружие обладало размерами с двухэтажный дом и для транспортировки к вероятному противнику не годилось, в отличие от существовавшей уже тогда (в 1953 году) советской водородной бомбы РДС-6с.

В таких условиях разочаровавшийся в военном применении бомбы Оппенгеймер перестал быть угодным американскому правительству. Ему припомнили брак с женой-коммунисткой, обвинили его в шпионаже и отлучили он научной деятельности. В личном деле физика-ядерщика значилось обвинение «будучи председателем Консультативного комитета Комиссии по атомной энергии, он решительно выступал против создания водородной бомбы. Он продолжал вести агитацию против этого проекта даже после того, как президент Трумэн дал комиссии приказ приступить к исследовательским работам».

Оппенгеймер уволился из упомянутой выше Комиссии раньше, чем против него настроили общество и учёных, поэтому отправить учёного за решётку ФБР не удалось. Кроме того, его поддерживали многие коллеги, в том числе и Альберт Эйнштейн.

Создатель атомной бомбы выбыл из науки до конца жизни, много курил и в 1966 году умер от рака горла. После смерти Оппенгеймера о его многолетнем судебном преследовании никто не вспоминал, а газеты пестрили заголовками о «трагической кончине великого отца атомной бомбы и патриота США».

22 января 1970 года был открыт первый рейс Boeing 747 — самого знаменитого авиалайнера в мире. Самолет вышел небывало удачным и активно использовался целых 36 лет подряд, оставаясь все эти годы самым вместительным и длинным пассажирским самолётом в мире.

В 1960-е годы считалось, что пассажирские самолёты уже скоро поголовно станут сверхзвуковыми, поэтому изначальная миссия модели 747 заключалась в перевозке грузов. Но интерес к самолету был таков, что Boeing не только переоборудовали его под пассажирский, но и выпустили в несколько раз больше лайнеров, чем изначально планировали.



Boeing 747

Ради воздушного судна, способного вместить 660 пассажиров, авиакомпания построила отдельный завод в штате Вашингтон. Двигатель для огромной махины пришлось разрабатывать с нуля, а пилоты лайнера проходили дополнительную подготовку — необычайно высокая кабина (в её нижней части планировалось размещать грузы) требовала привыкания даже у опытных специалистов.



Схема расположения мест в Boeing 747

Проблем на этапе запуска 747-го было выше крыши: авиакомпании опасались, что самолёт окажется слишком прожорливым и непригодным для дальних перелётов, да и не всякий аэропорт мог приютить настолько громоздкую модель.

В 1970-х годах продажи самолёта упали почти до нуля — из-за высоких цен на топливо билеты на столь прожорливый лайнер были невыгодными. Boeing 747 с переменным успехом переоборудовали под VIP-самолёты, с мебелью, музыкальными инструментами и прочими излишествами, но авиакомпании всё равно терпели убытки и не горели желанием содержать лайнера-рекордсмена в своём парке.



Схема салона Boeing 747

За свою долгую жизнь легендарный авиалайнер пережил множество модернизаций: сменились двигатели, несколько вариантов модели под разную дальность полёта, 747-й стал быстрее и обзавёлся современными компьютерными системами управления. Специальная версия самолёта под индексом VC-25 используется как официальный транспорт президента США, а модификации «E-4B» переоборудованы в командные пункты для президента и правительства на случай ядерной войны или масштабных разрушений («конца света», короче говоря). Кинозвездой флагманский Боинг тоже успел побывать — в фильме «Крепкий орешек 2» такие самолёты делят с Брюсом Уиллисом немало экранного времени.