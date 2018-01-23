В России предлагают регистрировать в соцсетях по паспорту

Виталий Милонов, депутат от «Единой России» внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, ужесточающих правила регистрации в социальных сетях.





В рамках законопроекта предлагается ввести требование о регистрации по паспорту. При регистрации аккаунта пользователь должен будет подтвердить свой возраст и ФИО, представив для доказательства документ, удостоверяющий личность, в электронном виде. Также от него потребуется согласие на обработку его личных данных.

Кроме того, Милонов предлагает запретить детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без письменного согласия их законных представителей, то есть родителей, опекунов или усыновителей. По словам Милонова, инициатива необходима, чтобы защитить молодых людей от «пагубных явлений, поджидающих их в Сети».

За нарушение предусмотрены штрафы. Для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Весной прошлого года Милонов предлагал сходный законопроект с регистрацией по паспорту и запретом на пользование соцсетями для детей младше 14 лет, но профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить его.