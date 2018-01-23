Mail.Ru расширила возможности «Почты для домена»

Команда сервиса «Mail.Ru для бизнеса» объявила о запуске расширенной версии Почты. К базовым функциям в «Почте для домена» появился ряд дополнительных возможностей — например, интеграция с Active Directory и веб-интерфейс без рекламы. Также можно брендировать интерфейс и страницу входа в почтовые ящики.


Расширенная версия Почты — новый коммерческий пакет, он доступен всем пользователям платформы. Стоимость доступа зависит от количества пользователей и начинается от 1990 рублей в месяц.

Напомним, «Почта для домена» входит в линейку продуктов платформы «Mail.Ru для бизнеса» и позволяет создавать почтовые ящики на домене компании. Пользователи сервиса могут работать с Почтой через веб-интерфейс, почтовые клиенты (IMAP/POP3) и мобильные приложения.

В расширенной версии Почты предоставляются дополнительные возможности: синхронизация пользователей и групп из Active Directory в «Mail.Ru для бизнеса», доступ к технической интеграции (API) и установка собственного логотипа и отключение рекламы в веб-интерфейсе Почты.

Источник
Mail.Ru
Теги
электронная почта Mail.Ru

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