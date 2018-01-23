Минкомсвязи смягчило законопроект о регулировании инфраструктуры Рунета

Власти смягчили законопроект о регулировании инфраструктуры Рунета, вызвавший так много критики как со стороны бизнеса и экспертов, так и самих госорганов.





В результате, у операторов больше нет замечаний к законопроекту. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Алексея Соколова, заместителя главы Минкомсвязи, к правительству.

Минкомсвязи убрало требование к операторам пропускать трафик только через пункты обмена из государственного реестра. Как пояснил представитель МТС, новая редакция позволяет отделить операторов от владельцев пунктов обмена трафиком.

Также правки убирают ограничение на долю иностранного капитала для точки обмена трафиком. Лимит в 20% оставлен только для «значимых пунктов обмена трафиком», под который сейчас подпадает только центр обмена трафиком MSK IX, подконтрольный структурам Ростелекома.

Изначальная версия поправок к закону «О связи» появилась в ноябре 2016 года, она обязывала операторов пропускать трафик на территории России только через пункты обмена, стоящие на учете и занесенные в специальный государственный реестр. В августе 2017 года включили поправки об ограничении доли иностранного капитала для российских точек обмена трафиком 20%. Все эти предложения вызвали критику экспертами, представителями бизнеса и госорганов. Не поддержали проект Минэкономики и Минфин, с замечаниями отметились Минюст и ФСБ. Как отметил Герман Клименко, советник президента России по интернету, «основная цель законопроекта в том, чтобы, если мы будем отключены от мирового рынка, у нас интернет работал».

Как сообщается в материалах Минкомсвязи, законопроект снова направили Минобороны, Минфин и Минюст. Его планируется внести на рассмотрение в Госдуму до 1 апреля 2018 года.