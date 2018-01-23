Цифра дня: Сколько россиян готовы получать всю зарплату в криптовалюте?

Цифра дня:

2%

россиян готовы получать всю зарплату в криптовалюте.

Согласно опросу исследовательского центра SuperJob россияне не торопятся доверять криптовалюте как средству расчета. Так, о своем нежелании получать зарплату в криптовалюте рассказали 75% опрошенных. 8% готовы получать в ней только часть зарплаты.


При этом 2% опрошенных настроены позитивно и согласны всю свою зарплату перевести в биткоины или другую криптовалюту. 5% признались в том, что не знают о том, что это такое. 10% не смогли до конца определиться.


Наиболее лояльная криптовалютам аудитория — молодежь до 24 лет. Она чаще других готова получать всю зарплату либо ее часть в биткоинах и его аналогах (3 и 18%). Интересно, что во всех возрастных группах примерно одинаково число неосведомленных о криптовалютах (5—6%).

Опрос проводился 18-20 января 2018 года в 306 населенных пунктах России среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Источник
SuperJob
Теги
Россия Bitcoin криптовалюта биткоин Superjob зарплата

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