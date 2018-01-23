Власти откладывают и смягчают «закон Яровой»

Правительство решило все же несколько смягчить требования антитеррористического «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить трафик, признав часть критики обоснованной. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Дмитрия Алхазова, заместителя главы Минкомсвязи, в РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей).



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Минкомсвязи доработало постановление так, что операторы обязаны хранить трафик в течение 30 суток, за исключением голосового, а объем необходимых хранилищ будет рассчитываться исходя из фактического трафика, а не емкости сети связи. Нормы могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года.

Прошлая редакция закона предполагала, что операторам потребуется вне зависимости об объема передаваемого трафика 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети, ежегодно объем должен был увеличиваться на 15% в течение пяти лет.

По расчетам РСПП такие требования потребовали бы суммарных вложений в 100 млрд рублей со стороны МТС, МегаФона и ВымпелКома. При этом операторы могут позволить себе траты не более 3 млрд в год каждый, если государство не решит профинансировать выполнение закона из бюджета. Как отмечается в письме Минкомсвязи, поддержка из госбюджета не предусмотрена. Тем не менее, новая редакция «закона Яровой» позволяет снизить необходимые траты на свое выполнение.

Также «Коммерсантъ» отмечает, что вступление в силу «закона Яровой» может быть отложено с июля на октябрь 2018 года.