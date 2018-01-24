В Google Play появились аудиокниги

Компания Google объявила о запуске в онлайн-магазине Google Play раздела аудиокниг. Они доступны в 45 странах и на девяти языках, в том числе на русском.





Книги можно будет прослушивать на мобильных устройствах на базе Android, iOS, смарт-колонке Home, Chromecast или через браузер с Google Play Books. На данный момент интеграция аудиокниг с голосовым помощником Google Assistant доступна для английского языка.





Подписка не требуется, в Google Play можно покупать аудиокниги поштучно. Перед покупкой предлагается прослушать бесплатный ознакомительный отрывок книги.