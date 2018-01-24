В Google Play появились аудиокниги

Компания Google объявила о запуске в онлайн-магазине Google Play раздела аудиокниг. Они доступны в 45 странах и на девяти языках, в том числе на русском.


Книги можно будет прослушивать на мобильных устройствах на базе Android, iOS, смарт-колонке Home, Chromecast или через браузер с Google Play Books. На данный момент интеграция аудиокниг с голосовым помощником Google Assistant доступна для английского языка.


Подписка не требуется, в Google Play можно покупать аудиокниги поштучно. Перед покупкой предлагается прослушать бесплатный ознакомительный отрывок книги.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google IOS Google Play аудиокнига

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