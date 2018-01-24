KFC выпустила летающую упаковку для куриных крыльев

Международная сеть ресторанов общественного питания KFC устроила необычную акцию. Она выпустила специальный набор куриных крыльев Smoky Grilled Wings (дымящиеся крылья-гриль) в упаковке со съёмными компонентами для сборки дрона с Bluetooth-подключением.


Набор получил название KFO, что расшифровывается как Kentucky Flying Object или Летающий Объект Кентукки. Акция имеет очень ограниченный охват. Наборы KFO будут продаваться только в индийских KFC два дня — 25 и 26 января 2018 года.

Отметим, что ранее KFC выпускала довольно много гаджетов, большинство из которых было доступно в Азии.

Источник
KFO
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фейспалм дрон еда KFC

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