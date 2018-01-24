Цифра дня: Сколько заплатит Qualcomm за взятки Apple?

Цифра дня:

997 000 000

евро заплатит Qualcomm за взятки Apple.

Евросоюз оштрафовал компанию Qualcomm на 997 млн евро, что составляет около 1,23 млрд долларов, за нарушение антимонопольного законодательства и злоупотреблением доминирующим положением на рынке. Об этом объявила сегодня на пресс-конференции в Брюсселе Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), комиссар по вопросам конкуренции Евросоюза.


С 2015 года Еврокомиссия проводила расследование по вопросу доминирования на рынке LTE-модемов. Расследование охватывало деятельность Qualcomm на рынке LTE-модемов с 2011 по 2016 год.

Как отметила Вестагер, компания заплатила «миллиарды долларов» своему ключевому клиенту, Apple, чтобы та покупала для своих мобильных устройств, iPhones и iPad, только LTE-чипсеты Qualcomm. Эта сделка привела к тому, что Qualcomm стала крупнейшим производителем таких чипсетов и заняла доминирующую позицию. Штраф составил 4,9% от оборота Qualcomm за 2017 год.

Источник
European Commission
Теги
Apple фейспалм Qualcomm Европа Евросоюз штраф

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