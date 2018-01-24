Tesla на автопилоте врезалась в пожарную машину

В Калифорнии автомобиль Tesla Model S врезался в пожарную машину. Пикантности всей этой истории придало то, что автомобиль шел в режиме автопилота. О происшествии сообщила противопожарная служба из калифорнийского Калвер-Сити через свои официальные аккаунты в Twitter и Instagram, сопроводив публикации фотографиями.


Автомобиль врезался в заднюю часть пожарной машины на скорости около 105 км/ч, пока пожарная команда разбиралась с другим происшествием с участием мотоцикла. Как подчеркнула пожарная команда, удивительно, что в новом ДТП никто не пострадал.


Tesla может проверить записи бортовой системы, чтобы определить, был ли использован автопилот во время происшествия. Автопроизводитель не стал опровергать сообщение о ДТП с автопилотом. При этом представители компании отмечают, что режим автопилота Tesla никогда не предназначался для полной замены водителя и при его использовании водитель должен уделять обстановке на дороге полное свое внимание и быть предельно внимательным.


Источник
Culver City Firefighters
Теги
фейспалм автомобиль автопилот Tesla

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