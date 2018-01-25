Чем ужасен отказ от сетевой нейтральности: объяснено на бургерах

В декабре прошлого года в США официально отменили сетевую нейтральность или сетевой нейтралитет, когда за отказ от принципа проголосовали представители федеральной комиссия по связи США (FCC). Это вызвало новую волну протестов со стороны представителей IT-индустрии и правозащитных организаций. Перчинку в ситуацию решила внести глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King, продемонстрировав, чем грозит отказ от сетевой нейтральности на примере, близком и понятном простым американцам — на бургерах.


Burger King выпустила наглядное видео с демонстрацией, где актеры играют сотрудников компании, заставляющих подолгу ждать «настоящих гостей» или доплатить за более быстрое обслуживание. В том числе, в ролике кассиры объясняют, что компания хочет сосредоточиться на Чикен Фри и сэндвичах с курицей, соответственно выдача обычных бургеров замедлена. Тем, кто не доплатил за «скоростной» бургер приходилось ждать с точностью до секунды, пока не истечет определенное время, запланированное Burger King. Надо ли говорить, что клиенты оказывались недовольны и начинали буянить. В конце ролика Burger King призывает подписать петицию в пользу сетевого нейтралитета.

Напомним, порядок «открытого интернета» в США, отмененный голосованием FCC в декабре, был введен в 2015 году. В Евросоюзе сетевая нейтральность также с 2015 года закреплена на уровне законодательства. В России сейчас ведется работа, над тем, чтобы дать операторам право выбирать, какой трафик передавать в приоритетном порядке. Оно может быть закреплено в Инфокоммуникационном кодексе, который готовится на смену текущему законодательству в области связи и IT.

Принцип сетевой нейтральности подразумевает, что телекоммуникационные операторы при предоставлении своих услуг не отдают предпочтения одним видам контента, приложений или сайтов перед другими. Операторам было запрещено «ускорять или замедлять трафик с определенных веб-сайтов и приложений», а также блокировать сайты и замедлять доступ к определенному контенту.

Операторам отсутствие сетевой нейтральности, естественно, выгодно, и они трудолюбиво пробивают послабления законодательства в данной области в разных странах. Операторам, традиционно, противостоят IT-гиганты. В США против операторов выступают члены американской интернет-ассоциации, включая Microsoft, Twitter, Amazon, Netflix.

Источник
The Verge
Теги
фейспалм еда сетевой нейтралитет сетевая нейтральность

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