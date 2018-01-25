В России могут запретить снятие наличных с анонимных электронных кошельков

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку поддержал запрет на снятие наличных с анонимных электронных кошельков. На заседании в четверг было принято решение рекомендовать принять в первом чтении законопроект, который вводит запрет на вывод наличных денежных средств физическими лицами с анонимных электронных средств платежа.


Сейчас закон позволяет физическим лицам получать наличные с неперсонифицированных или анонимных средств платежа, таких как электронные карты и кошельки, до 5 тысяч рублей в сутки и до 40 тысяч рублей в месяц.

Алексей Моисеев, самглавы Минфина, пояснил: «Законопроект является частью плана борьбы с незаконной обналичкой и финансированием терроризма и предусматривает запрет на выдачу наличных денежных средств с использованием анонимных электронных средств платежей».

Источник
Интерфакс
Теги
Россия платежная система госдума

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