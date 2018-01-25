Минфин опубликовал законопроект о криптовалютах

Министерство финансов России опубликовало проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». В нем закладывается база регулирования сферы криптовалюты и цифровых активов, а также определяются основные понятия включая термины «криптовалюта», «токен», «майнинг».





Согласно документу, майнинг квалифицируется как предпринимательская деятельность. Соответсвенно, майнингом могут заниматься индивидуальные предприниматели и юридические лица. При этом криптовалюта и токены не приравниваются к денежным средствам и не становятся законным платежным средством в России. Такие цифровые финансовые активы рассматриваются как «иное имущество», если точнее — «имущество в электронной форме», их можно обменивать на другие вещи, дарить, завещать, и так далее.

Сделки и операции с криптовалютой можно будет проводить только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Оператор должен являться юридическим лицом. Им могут стать брокеры, дилеры, форекс-дилеры, биржи и торговые системы. Криптовалютые транзакции будут фиксироваться в государственном реестре.

Один неквалифицированный инвестор сможет вложить максимум 50 тысяч рублей в рамках одного выпуска токенов, для квалифицированных ограничений нет. Токены могут выпускать только юридические лица. Токены перечисляются только на цифровой кошелек, который открывается после идентификации клиента оператором.

Законопроект теперь должен пройти еще ряд инстанций, в том числе быть рассмотрен Государственной Думой в трех чтениях.