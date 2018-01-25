В Яндекс.Деньгах появилась защита от платежей банкротам

Команда платежного сервиса Яндекс.Деньги сообщила о запуске новой функциональности. Сервис показывать статус надёжности компаний, услуги которых можно оплатить по квитанции.







Всего таких статусов три: организация здорова, в процессе ликвидации или ликвидирована. По ним пользователь может понять, стоит ли отдавать деньги незнакомой компании или, например, не устарели ли реквизиты организации, которой он регулярно платит за коммунальные услуги.

Новая возможность появилась в результате сотрудничества Яндекс.Денег с DaData.ru. Это сервис, который напрямую работает с ФНС и каждый день получает свежие данные о компаниях. Всего в базе DaData.ru — примерно 24 миллиона компаний, филиалов и индивидуальных предпринимателей, в том числе в статусе ликвидированных.

Посмотреть статус конкретной компании можно на сайте Яндекс.Денег в разделе «Квитанции». Для этого потребуется ввести её название или ИНН. Если с организацией всё в порядке, пользователь сможет оплатить её услуги любым удобным способом. Если компания на стадии ликвидации, сервис также поможет заплатить, но предупредит, что с организацией что-то не так. Счёт от ликвидированной компании оплатить не получится.