Boring Company Илона Маска переходит с продажи кепок на огнемёты

Похоже, компания Boring Company, принадлежащая Илону Маску, на полном серьёзе готовится к запуску собственных огнеметов. На это намекал сам Маск еще в декабре 2017 года через собственный аккаунт в Twitter: "Кепки распроданы, вскоре появятся огнемёты". Теперь упоминание об огнеметах ненадолго появилось на сайте Boring Company.

Изначально страничка с адресом boringcompany.com/flamethrower была замечена пользователями известного социального новостного ресурса Reddit, которые даже подобрали к ней пароль — flame (пламя). Вскоре разработчики сайта сменили пароль на доступ к странице, но скриншоты уже успели разлететься по сети.


Если кепки Boring Company предлагала за 20 долларов США, то стоимость огнемёта составит 600 долларов в предзаказе. Также на страничке отмечалось, что на иллюстрации показан прототип, а финальный дизайн будет выглядеть лучше.

Один из пользователей Reddit отметил, что огнемёт начнет поставляться в апреле. Впрочем, нельзя исключать, что Boring Company просто заблаговременно готовится к первому апреля.

Интересно, что Boring Company сумела заработать 300 тысяч долларов на продаже кепок со своим логотипом с октября по ноябрь 2017 года, когда было продано 15 тысяч экземпляров. Всего было распродано 50 тысяч кепок, примерно половина из них всё еще должны быть доставлены покупателям, последняя партия должна быть доставлена 23 февраля.

Источник
The Verge
Теги
фейспалм Илон Маск огонь

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