26 января в истории: Lotus 1-2-3 и гидроплан

26 января 1911 года совершает полёт первый гидроплан. Это самолёт, который умеет взлетать и приземляться на водную поверхность, сейчас такие агрегаты называют гидросамолётами. Первый полёт на гидроплане совершил Гленн Хаммонд Кёртисс, один из пионеров американской авиации. Он первым в США получил лицензию пилота, даже до знаменитых братьев Райт, которые стали лишь 4-м и 5-м. Первый гидросамолёт Кёртисс построил сам и назвал его Triad A-1. У него были и колёса для посадки на землю, и поплавки для приводнения. Этот гидроплан очень быстро признали полезным и его начали покупать в США, России, Японии, Германии и Великобритании. Позже эти же страны стали заказывать и летающие лодки Кёртисса.



Приводнение гидроплана

26 января 1983 года представлен табличный процессор Lotus 1-2-3. Такое необычное название редактор таблиц получил из-за того, что включал в себя 3 элементы: таблицы, графики и основные возможности базы данных. В течение первого года существования программы объём продаж программы превзошёл самую популярную до этого таблицу VisiCalc. Популярность Lotus объяснялась безошибочносью и скоростью работы. Добиться этого удалось, написав код на ассемблере, а вывод на экран работал без BIOS, а с помощью непосредственной записи данных в видеопамять. В 1995 году IBM купила компанию Lotus и далее программа 1-2-3 развивалась как часть офисного пакета Lotus Smart Suite. Постепенно на рынке Microsoft Excel вытеснил Lotus.



Lotus 1-2-3

Забавный факт: в Lotus 1-2-3 была допущена ошибка — 1900 год считается високосным. Для совместимости файлов в Excel эта ошибка тоже есть, причём даже в современных версиях программы.