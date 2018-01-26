В Госдуму внесли законопроект о крипторубле

В Государственную Думу внесли законопроект о крипторубле. Он дополняется законопроектом о создании национальной системы майнинга в России. Оба проекта были внесены Ризваном Курбановым, депутатом от фракции КПРФ.


Первый законопроект вносит в Гражданский кодекс понятие«крипторубля» как цифрового финансового актива, который является законным средством платежа и может использоваться повсеместно для оплаты. Он будет иметь хождение на территории России, защищен с помощью криптографических методов и использоваться участниками распределенного реестра цифровых транзакций.

Законопроект о национальной системе майнинга направлен на регулирование области в целом. В нем даются определения понятиям «крипторубль», «майнер», «майнинг», «оператор обмена цифровых финансовых активов» и «распределённый реестр цифровых финансовых активов».

Источник
ТАСС
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