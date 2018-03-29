Онлайн-кинотеатр Okko вошёл в состав Rambler

Rambler Group объявила о присоединении видеосервиса Okko. Как отмечается в официальном заявлении, сделка носит неденежный характер.


Инвестиционная компания Era Capital, владеющая онлайн-кинотеатром, получает долю в Rambler Group. Точные параметры сделки не раскрывается.

Rambler Group включает в свой состав, в том числе, Rambler&Co, киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино», а также издательскую группу «Азбука-Аттикус». Okko является одним из лидирующих онлайн-кинотеатров в России. На данный момент доля Okko на рынке платных онлайн-кинотеатров составляет около 20%.

Покупка Okko стала одним из шагов по реализации плана Rambler Group по создания кросс-медийной экосистемы, охватывающей «все экраны», от мобильных и ПК до кинотеатров и смарт-ТВ.


Rambler Group, включающая в себя Rambler&Co, киносеть «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», а также издательскую группу «Азбука-Аттикус», объявляет об объединении с видеосервисом Okko, одним из лидирующих онлайн-кинотеатров в России.
Объединение происходит в рамках реализации ранее заявленного плана развития Rambler Group и создания уникальной кросс-медийной экосистемы, охватывающей все экраны: мобильный, компьютерный, кинотеатральный и Smart TV.

Источник
Rambler
Теги
Rambler фильм онлайн-кинотеатр Okko

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