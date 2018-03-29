Telegram восстанавливается после глобального сбоя

Популярный мессенджер Telegram восстанавливает свою работу после масштабного сбоя. Об этом сообщила команда мессенджера через собственный аккаунт Twitter.





По словам разработчиков, большинство пользователей Telegram в Западной Европе, Среднем и Ближнем Востоке, а также Африке уже вернулись онлайн. Проблемы пока ещё могут наблюдаться в Германии, Иране и странах СНГ. Таких пользователей команда Telegram просит немного подождать, скоро всё восстановится.

Напомним, сегодня утром пользователи Telegram начали жаловаться на сбои в работе. Команда Telegram довольно быстро отреагировала через Twitter и признала проблемы с подключением в Европе, Среднем и Ближнем Востоке, а также странах СНГ.

Как сообщил позднее Павел Дуров, произошло отключение электричества серверов, что и привело к проблемам Telegram в Европе. Команда работает над проблемой со своей стороны, но многое зависит от того, когда провайдер датацентра сможет привести в порядок энергооборудование.

Забавно, что после очередного скандала с возможной блокировкой Telegram на территории России, Роскомнадзор поспешил откреститься от сбоев Telegram и заявил в Twitter, что он тут «ни при чем».

Как показывает карта сервиса DownDetector на момент написания новости Telegram всё еще сбоит у пользователей на территории Западной Европы, Белорусии, Украины и западной части России с самыми мощными очагами в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге. Проблемы начали наблюдаться примерно с 11 утра по московскому времени и продолжаются уже порядка четырёх часов.