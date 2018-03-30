Аудиокниги в Google Play получили новые возможности

В январе компания Google объявила о запуске в онлайн-магазине Google Play раздела аудиокниг. Теперь для аудиокниг предлагается несколько новых функций.





Умная пауза позволяет продолжить прослушивание приостановленной аудиокниги не «с полуслова», а с начала слова или предложения, чтобы можно было понять, о чем шла речь.

Появилась возможность ускорение и замедление воспроизведения. Слушать аудиокниги можно на тройной скорости или даже быстрее, а если нужно — замедлять в два раза, чтобы полностью прочувствовать язык.

В Семейной библиотеке можно делиться книгами. Пользователи могут бесплатно делиться электронными и аудиокнигами с 5 членами семьи, если издатель поддерживает такую возможность. Причём Семейная библиотека стала доступной в 13 новых странах: России, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швейцарии, Японии (доступны только аудиокниги), Чили и ЮАР.