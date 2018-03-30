Instagram вернул GIF-ки в «Истории»

В начале месяца Instagram и Snapchat убрали интеграцию с онлайн-сервисом GIPHY для поиска анимированных GIF-ок. Теперь Instagram восстановил данную функцию. Об этом сообщил ресурс TechCrunch со ссылкой на заявление представителей Instagram и GIPHY.

GIF-ка преткновения
GIF-ка преткновения

Поддержка GIF в Историях (Stories) Instagram появилась в январе 2018 года. Анимированные стикеры при этом можно было выбрать из всего каталога GIPHY. В феврале аналогичной возможностью разжился и Snapchat. Через некоторое время после запуска новшества один пользователь Snapchat обратил внимание на «расистукую» анимированную картинку, на которой изображена обезьяна и счётчик «смертей от преступлений нигеров». В начале марта она же начала выдаваться в Instagram, причём первой при поиске по запросу Crime.

В результате, оба сервиса убрали интеграцию с GIPHY до «решения проблемы». Теперь она вернулась в Instagram. По словам представителя сервиса, команда Instagram плотно сотрудничала с GIPHY над решением проблемы. Представитель GIPHY извинился перед пользователями и отметил, что команда сервиса провела полное расследование в отношении систем модерации контента и внедрили ряд изменений, которые предотвратят появление подобного в дальнейшем.

Источник
TechCrunch
Теги
смартфон планшет фейспалм INSTAGRAM GIF

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