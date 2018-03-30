Яндекс запустил в Погоде карту для аллергиков

Команда Яндекс.Погоды объявила о запуске новой возможности сервиса. В веб-версии Яндекс.Погоды для компьютеров и мобильных устройств появилась карта, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе.

С её помощью люди могут узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию. Карта сообщает о пятнадцати самых распространённых аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России, Молдову, а также части Белоруссии, Украины, Казахстана и других соседних государств.

Яндекс.Погода показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте ежедневные пробы воздуха, зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков. На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет.

Учёт актуального прогноза погоды позволяет Яндекс.Погоде сообщать даже о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Москве может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут в городе. Прогноз рассчитывается с точностью до районов города.