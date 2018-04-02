Google закрывает сервис goo.gl для сокращения ссылок

Компания Google сообщила о постепенном закрытии сервиса для сокращения ссылок goo.gl. С 30 марта 2018 года разработчики начали сворачивать поддержку goo.gl, с 13 апреля создавать короткие ссылки в консоли сервиса смогут создавать только уже существующие зарегистрированные пользователи.





Просматривать аналитику и скачивать информацию о сокращенных ссылках можно будет еще один год — до 30 марта 2019 года, когда goo.gl окончательно перестанет работать. Впрочем, уже созданные с его помощью ссылки продолжат направлять пользователей по нужным адресам.

Сервис goo.gl был запущен Google в 2009 году. Теперь компания собирает сосредоточиться на развитии сервиса смарт-ссылок FDL (Firebase Dynamic Links) с «интеллектуальными» возможностями, автоматически определяющим платформу, с которой заходит пользователь.