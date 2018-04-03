Аэрофлот предложит безлимитный доступ к Wi-Fi за 1000 рублей

Российская авиакомпания «Аэрофлот» вскоре запустит возможность безлимитного доступа в интернет по Wi-Fi на коротких рейсах на время полёта. Об этом рассказало издание «Ведомости».





По данным сайта госзакупок, тендер выиграла компания «Стэк.ком», предложив стоимость в $52,6 млн, против $57,5 млн начальной цены контракта. Она оснастит необходимым оборудованием 81 узкофюзеляжный самолет Airbus 320 и 321, а затем будет предоставлять услуги связи в течение 3,5 лет.

По словам менеджера Аэрофлота, один час безлимитного интернета на таком рейсе составит 800 рублей, а безлимитное подключение на всё время полёта обойдется в 1000 рублей.

Как ожидается, услуга станет доступна с 2018 года на самолетах Airbus 320 и 321, которые используются для полётов по России, а также за границу на среднюю дальность. На данный момент оборудование Wi-Fi установлено на первые восемь рейсов. Остальные планируется добавить до декабря 2019 года.

На данный момент пользоваться Wi-Fi можно на дальних рейсах Аэрофлота. Стоимость трафика на Airbus 330 составляет от $5 за 10 МБ до $50 за 150 МБ, на Boeing 777 — от $5 за 10 МБ до $40 за 100 МБ.