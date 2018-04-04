В Одноклассниках разрешили оплачивать мобильные телефоны

Команда социальной сети Одноклассники объявили о запуске возможности пополнить счет мобильного телефона. Как отмечают разработчики, они это сделали первыми из российских социальных сетей.


Оплатить связь могут абоненты любых российских операторов с помощью специального приложения внутри Одноклассников. Приложение для пополнения счета мобильного телефона доступно на витрине сервисов и скидок ОК, которая появилась в соцсети в конце 2017 года.

Пополнить счет можно как в веб-версии социальной сети, так и в мобильном браузере и приложениях Одноклассников на iOS и Android. На момент запуска Одноклассники не берут комиссию за зачисление средств. Пополнение счета производится с банковской карты, привязанной к профилю в социальной сети.

В приложении доступна история платежей и возможность повторной оплаты по тем же параметрам. Также пользователи могут получить дополнительную информацию по своим платежам – такую, как дату и время оплаты, а также номер транзакции.

Источник
Одноклассники
Теги
телефон социальная сеть одноклассники оплата

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