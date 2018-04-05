Цифра дня: Сколько пользователей пострадало в результате утечки данных на Facebook?

Цифра дня:

87 000 000

пользователей пострадало в результате утечки данных на Facebook.

Команда социальной сети Facebook опубликовала свои планы по ограничению доступа к данным пользователей сторонними лицами. В этом сообщении она также официально подтвердила реальный масштаб недавней скандальной утечки.


Специалисты убеждены, что Cambridge Analytica неправомочно передала третьим лицам данные до 87 миллионов пользователей Facebook. Напомним, в марте разразился скандал по поводу использования данных 50 миллионов пользователей Facebook компанией Cambridge Analytica для избирательной кампании Трампа.


Как мы видим, администрация Facebook признала утечку куда более масштабной. Большинство потенциально пострадавших от утечки пользователей проживают в США.

Источник
Facebook
Теги
безопасность социальная сеть FACEBOOK шапочка из фольги

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