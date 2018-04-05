Facebook подтвердила шпионаж за пользователями

Facebook сканирует ссылки и изображения, которыми обмениваются пользователи Facebook Messenger, а также читают сообщения пользователей, когда они помечены для модерации, чтобы убедиться, что контент не нарушает правил сервиса. Это подтвердила сама компания изданию Bloomberg.


Как признались журналистам представители соцсети, хоть беседы в Messenger и приватные, в Facebook просматривают их и используют при этом те же общие правила, что действуют для обычного публичного контента в социальной сети.

По словам Facebook, любой контент должен соответствовать одним и тем же «стандартам сообщества». Пользователи могут пожаловаться на посты в соцсети или сообщения в мессенджере при нарушении этих стандартов, тогда команда модераторов изучит подозрительный контент.

Кроме того, как подчеркнула представительница Facebook, при отправке фото через Messenger, оно сканируется автоматической системой на предмет детской порнографии, а ссылки автоматически проверяются на вредоносный код.

Источник
Bloomberg
Теги
безопасность социальная сеть FACEBOOK шапочка из фольги

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Хакеры атакуют клиентов Сбербанка и выводят деньги со счетов
МегаФон и Mail.Ru вложились в конкурента Яндекс.Такси
Цифра дня: Сколько пользователей пострадало в результате утечки данных на Facebook?

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 67
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 46
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44