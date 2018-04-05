МегаФон и Mail.Ru вложились в конкурента Яндекс.Такси

Оператор МегаФон и Mail.Ru Group объявили о инвестициях в СитиМобил. Это московский агрегатор такси и потенциальный конкурент Яндекс.Такси.


СитиМобил закрывает раунд инвестиций на общую сумму 35 миллионов долларов США. В нём приняли участие МегаФон, Mail.Ru Group и ряд других инвесторов.

Общий объем инвестиций МегаФона в Сити-Мобил составит приблизительно 14 млн долларов, а доля владения может достичь 31%. Mail.Ru Group инвестирует до 12 млн долларов и получит миноритарную долю в компании, которая составит около 26%. МегаФон и Mail.Ru Group не планируют консолидировать СитиМобил.

В будущем СитиМобил может начать взаимодействовать с сервисами Mail.Ru Group, включая сервис доставки еды Delivery Club. Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group, заявил: «Мы видим большой потенциал интеграции такси сервиса в наши социальные медиа и взаимодействия с Delivery Club».

СитиМобил изначально начал работу как офлайн-сервис заказа такси. Недавно компания перестроила бизнес-модель, сфокусировавшись на онлайн-сегменте: на данный момент более 65% поездок заказывают через приложение.

Источник
МегаФон
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